Килиан Мбаппе покинет парижский клуб после завершения сезона. Руководство действующего чемпиона Франции уже начало поиски усиления в линию атаки.

Ливерпуль официально назначил нового спортивного директора – он работал с Забарным

Согласно информации Foot Mercato, ПСЖ заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля Луиса Диаса. Агент колумбийского игрока и бывший спортивный директор парижан Антеро Энрике, который до сих пор сотрудничает с Катаром, имеют тесные связи. Именно поэтому у французского клуба есть надежда, что это поможет в переговорах.

Ливерпуль пока не имеет желания продавать Диаса. Впрочем, с уходом Юргена Клоппа проект изменит вектор развития, когда будет назначен новый наставник.

Напомним, Луис Диас присоединился к Ливерпулю в 2022 году. Всего за мерсисайдцев колумбиец сыграл в 86 матчах, забив 22 гола и отдав 13 ассистов. Его действующее соглашение с клубом действует до 2027 года.

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