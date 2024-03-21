Кіліан Мбаппе покинув паризький клуб після завершення сезону. Керівництво чинного чемпіона Франції вже розпочало пошуки підсилення в лінію атаки.

Ліверпуль офіційно призначив нового спортивного директора – він працював з Забарним

Згідно з інформацією Foot Mercato, ПСЖ зацікавлений у трансфері нападника Ліверпуля Луїса Діаса. Агент колумбійського гравця та колишній спортивний директор парижан Антеро Енріке, який досі співпрацює з Катаром, мають тісні зв'язки. Саме тому у французького клубу є надія, що це допоможе в перемовинах.

Ліверпуль наразі не має бажання продавати Діаса. Утім, з відходом Юргена Клоппа проєкт змінить вектор розвитку, коли буде призначено нового наставника.

Нагадаємо, Луїс Діас приєднався до Ліверпуля у 2022 році. Загалом за мерсисайдців колумбієць відіграв у 86 матчах, забивши 22 голи та віддавши 13 асистів. Його чинна угода з клубом діє до 2027 року.

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