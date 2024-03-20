Ливерпуль официально назначил нового спортивного директора – он работал с Забарным
В руководстве Ливерпуля произошли изменения, которые повлияют на дальнейшее развитие команды.
На своем официальном сайте мерсисайдцы подтвердили приход Ричарда Хьюза, который займет должность спортивного директора команды.
Ливерпуль – Манчестер Сити: шеф арбитров огласил вердикт по спорному эпизоду с неназначенным пенальти
К Ливерпулю 44-летний специалист присоединится после завершения сезона 2023/24, поскольку его контракт с Борнмутом, где он сейчас работает техническим директором, заканчивается летом. Благодаря работе Хьюза в составе "вишенок" появились такие игроки, как Илья Забарный, Доминик Соланке, Натан Аке и Аарон Рамсдейл.
Заметим, что приход Ричарда Хьюза идея генерального директора Ливерпуля Майкла Эдвардса. Оба мужчины имеют длительные профессиональные и личные отношения, охватывающие более 20 лет со времен их совместного пребывания в Портсмуте, когда Хьюз был игроком, а Эдвардс аналитиком.
Напомним, Ливерпуль сейчас находится на втором месте с 64 очками после 28 туров. Арсенал опережает команду Клоппа только по дополнительным показателям.
Печальный день для Ливерпуля, или Пустота, которую невозможно заполнить: что оставит Юрген Клопп после сенсационного ухода