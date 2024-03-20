В руководстве Ливерпуля произошли изменения, которые повлияют на дальнейшее развитие команды.

На своем официальном сайте мерсисайдцы подтвердили приход Ричарда Хьюза, который займет должность спортивного директора команды.

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К Ливерпулю 44-летний специалист присоединится после завершения сезона 2023/24, поскольку его контракт с Борнмутом, где он сейчас работает техническим директором, заканчивается летом. Благодаря работе Хьюза в составе "вишенок" появились такие игроки, как Илья Забарный, Доминик Соланке, Натан Аке и Аарон Рамсдейл.

Заметим, что приход Ричарда Хьюза идея генерального директора Ливерпуля Майкла Эдвардса. Оба мужчины имеют длительные профессиональные и личные отношения, охватывающие более 20 лет со времен их совместного пребывания в Портсмуте, когда Хьюз был игроком, а Эдвардс аналитиком.

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Напомним, Ливерпуль сейчас находится на втором месте с 64 очками после 28 туров. Арсенал опережает команду Клоппа только по дополнительным показателям.

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