Лига 1, 10-й тур

ПСЖ – Анже – 2:1

Голы: Данилу, 69, Мбаппе, 87 (пен.) – Фюльжени, 36

Из суперзвездного трио парижан играл только Мбаппе, поскольку Месси и Неймар не успевали восстановиться после матчей за свои южноамериканские сборные. Аргентинец все же прилетел в Париж и смотрел игру с трибун.

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Гостем ПСЖ стал сенсационный Анже, который шел в зоне Лиги чемпионов. "Черно-белые" имели серию из трех матчей подряд без поражений, а вот команда Почеттино в прошлом туре впервые проиграла в чемпионате, не справившись с Ренном. Отчетный поединок подтвердил хороший уровень Анже. Подопечные Жеральда Батикля уверенно держали оборону, а на 36-й минуте огрызнулись голевой атакой. Оборона ПСЖ проспала и фланговый прострел Буфала и замыкание от Фюльжени. Эррера мог сравнять счет, однако его гол отменили из-за офсайда.

Хозяева долго бились в стену и после перерыва, поэтому Почеттино сделал ряд замен. На поле появился защитник Бернат, который пропустил более года из-за травмы колена. Впрочем, героем Парижа стал не он. Мбаппе выполнил идеальную подачу на голову Данилу, и опорник не промахнулся. Под занавес поединка Килиан вырвал для команды все 3 очка. После просмотра повтора арбитр назначил пенальти за игру рукой, а форвард ПСЖ четко реализовал приговор – 2:1.

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