ПСЖ беззаботно удерживает всех своих звезд, когда другие европейские гранды вынуждены бороться с финансовыми последствиями пандемии.

Владельцы клуба вложили дополнительный 171 млн евро для бюджета на текущий сезон, информирует Le Parisien.

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Приход Месси и компании существенно расширил зарплатную ведомость, однако это не проблема для катарского эмира. Теперь бюджет ПСЖ составляет 511 млн евро, которые помогут безболезненно пережить пандемические убытки в размере 125 млн. Клуб все еще надеется удержать Килиана Мбаппе, хотя тот настроен бесплатно перейти в Реал.

Напомним, Тамим Аль-Тани приобрел ПСЖ 10 лет назад, в течение которых были потрачены более 1,3 млрд евро на трансферы.

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