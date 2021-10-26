У таборі ПСЖ серйозно зацікавились нападником Зальцбурга Карімом Адейємі, повідомляє AS.

Зальцбург відмовляється продавати свою зірку взимку

Керівництво парижан бачить 19-річного німця гідною заміною Мбаппе, якщо Кіліан все ж попрощається з ПСЖ. У послугах Каріма також зацікавлені Баварія, дортмундська Борусія, РБ Лейпциг та Ліверпуль.

Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Три голи Адейємі у поточному розіграші Ліги чемпіонів дозволяють Зальцбургу впевнено лідирувати у групі G. Загалом у нинішньому сезоні молодий талант провів 18 матчів, де забив 14 м'ячів.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021