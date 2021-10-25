Адейеми стал открытием нынешней Лиги чемпионов: заработал 3 пенальти против Севильи, оформил дубль в ворота Лилля и забил Вольфсбургу. За форвардом начали активно охотиться топ-клубы. Особенно представители немецкой Бундеслиги – Бавария и Боруссия Дортмунд.

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Однако руководство Зальцбурга четко заявило, что не отпустит Адейеми зимой. "Карим завершит сезон у нас. Это и его позиция, и наша. Я не знаю, что должно случиться, чтобы он ушел из Зальцбурга до конца сезона", – цитирует спортивного директора клуба Кристофа Фройнда Sky.

Контракт Адейеми с австрийским клубом рассчитан до лета 2024-го. Потенциальный трансфер оценивается в 20 млн евро.

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