В заявку Луиса Энрике из 20 футболистов попал 16-летний полузащитник Итан Мбаппе.

ПСЖ вынужден отпускать зимнего новичка в сборную, чтобы тот "откосил" от армии

Для младшего брата Килиана это первый подобный опыт в официальном матче. Ранее он выходил за главную команду ПСЖ в спаррингах, но не больше. Вряд ли Итану дадут сыграть с первых минут, но в случае благоприятного счета есть шанс увидеть на поле двух Мбаппе одновременно.

Добавим, что матч ПСЖ – Ницца состоится сегодня, начало в 22:00 по киевскому времени. Обе команды еще не проигрывали в нынешнем сезоне.

Мбаппе и 11 новых друзей ПСЖ, Ньюкасл с "мстителем" для Милана, слезная Боруссия: Лига чемпионов, представление группы F