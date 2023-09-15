ПСЖ может впервые выпустить двух Мбаппе на поле – шанс для 16-летнего ребенка
ПСЖ подготовил сюрприз в составе на матч чемпионата Франции против Ниццы.
В заявку Луиса Энрике из 20 футболистов попал 16-летний полузащитник Итан Мбаппе.
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Для младшего брата Килиана это первый подобный опыт в официальном матче. Ранее он выходил за главную команду ПСЖ в спаррингах, но не больше. Вряд ли Итану дадут сыграть с первых минут, но в случае благоприятного счета есть шанс увидеть на поле двух Мбаппе одновременно.
Добавим, что матч ПСЖ – Ницца состоится сегодня, начало в 22:00 по киевскому времени. Обе команды еще не проигрывали в нынешнем сезоне.
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