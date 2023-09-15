У заявку Луїса Енріке з 20 футболістів потрапив 16-річний півзахисник Ітан Мбаппе.

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Для молодшого брата Кіліана це перший такий досвід у офіційному матчі. Раніше він виходив за головну команду ПСЖ у спарингах, але не більше. Навряд Ітану дадуть грати з перших хвилин, але в разі сприятливого рахунку є шанс побачити на полі двох Мбаппе одночасно.

Додамо, що матч ПСЖ – Ніцца відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за київським часом. Обидві команди ще не програвали в ниншньому сезоні.

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