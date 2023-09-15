Парижский клуб согласился отпустить 22-летнего игрока в сборную Южной Кореи U-23 для выступления на Азиатских играх, сообщает AS.

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Эти соревнования не входят в окно ФИФА, поэтому ПСЖ имел право оставить Ли у себя. Впрочем, здесь пришлось учитывать классический южнокорейский фактор. В этой стране каждый мужчина обязан пройти военную службу до наступления 28-летия. Обычно она длится 21 месяц, однако спортсмены могут значительно сократить этот срок благодаря победам на международных турнирах. Если Кан Ин Ли поможет выиграть медали Азиатских игр, то отслужит позже и всего 3 недели. Ранее такой лазейкой пользовались другие звезды Южной Кореи – Хын Мин Сон и Мин Че Ким.

Нынешний турнир в китайском Ханчжоу продлится с 19 сентября по 8 октября. Это означает, что Ли точно не поможет ПСЖ на старте Лиги чемпионов против Боруссии Д и в нескольких турах чемпионата. Напомним, летом Мальорке отдали за полузащитника 22 млн евро.

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