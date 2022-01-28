Нападающий МЮ Маркус Рашфорд является одной из желаемых целей французского гранда, сообщил журналист Canal+ Адриан Гренье.

Мбаппе определил дедлайн принятия решения о будущем – Реал и ПСЖ замерли в ожидании

Летний уход Килиана Мбаппе в Реал кажется неизбежным, поэтому ПСЖ хочет пригласить новую молодую звезду. Правда, вырвать Рашфорда из МЮ будет очень непросто. Воспитанник "красных дьяволов" лоялен к клубу, а его действующий контракт может быть автоматически продлен до лета 2024 года.

Добавим, что в текущем сезоне Рашфорд провел 17 матчей, в которых оформил 5 голов и один ассист.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора