ПСЖ может подписать Рашфорда на замену Мбаппе
ПСЖ продолжает мониторить суперзвезд Европы, которые могут компенсировать потерю Килиана Мбаппе.
Нападающий МЮ Маркус Рашфорд является одной из желаемых целей французского гранда, сообщил журналист Canal+ Адриан Гренье.
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Летний уход Килиана Мбаппе в Реал кажется неизбежным, поэтому ПСЖ хочет пригласить новую молодую звезду. Правда, вырвать Рашфорда из МЮ будет очень непросто. Воспитанник "красных дьяволов" лоялен к клубу, а его действующий контракт может быть автоматически продлен до лета 2024 года.
Добавим, что в текущем сезоне Рашфорд провел 17 матчей, в которых оформил 5 голов и один ассист.
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