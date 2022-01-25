Чемпион мира продолжает дразнить оба клуба. 23-летний нападающий пока не определился, где продолжит карьеру. Мбаппе объявит свой выбор только после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых соперником парижан станет как раз Реал. Поединки будут сыграны 15 февраля и 9 марта.

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Пока никакого решения Килиан не принимал. Ранее мадридцы считались фаворитом на подписание форварда сборной Франции, но в последнее время на авансцену вышел и ПСЖ, предлагающий ему новый кратковременный контракт. Об этом сообщает Get French Football News.

В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и отдал 16 ассистов, сыграв 28 матчей. Француз уже может подписывать предварительный контракт с любым клубом, ведь его соглашение с ПСЖ подходит к концу.

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