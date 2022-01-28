Нападник МЮ Маркус Рашфорд є однією з бажаних цілей французького гранда, поідомив журналіст Canal+ Адріан Греньє.

Мбаппе визначив дедлайн ухвалення рішення про майбутнє – Реал і ПСЖ завмерли в очікуванні

Літній відхід Кіліана Мбаппе в Реал здається неминучим, тому ПСЖ хоче запросити нову молоду зірку. Щоправда, вирвати Рашфорда з МЮ буде вкрай непросто. Вихованець "червоних дияволів" лояльний до клубу, а його чинний контракт може бути автоматично продовжений до літа 2024-го.

Додамо, що у поточному сезоні Рашфорд провів 17 матчів, в яких оформив 5 голів та один асист.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують