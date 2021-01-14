ПСЖ контролировал ход встречи с начала поединка и потерял две возможности выйти вперед – в обоих случаях Мбаппе оказывался в офсайде. Но в конце первой половины Икарди со второй попытки замкнул подачу Ди Марии.

ПСЖ – Марсель: дебютный трофей в карьере Почеттино на плечах земляков, Неймар вернулся голом и провоцирует новый скандал

А во втором тайме Мауро заработал пенальти в ворота Марселя, который уверенно реализовал Неймар. Пайе под конец матча забил гол престижа, однако ПСЖ удержал победу и добыл первый трофей под руководством Почеттино. Интересно, что это в целом первый кубок в активе аргентинского специалиста.