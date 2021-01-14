Дебютный трофей Почеттино в карьере в видеообзоре матча Суперкубка Франции ПСЖ – Марсель – 2:1
ПСЖ переиграл Марсель в финале Суперкубка Франции. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Марсель на "Футбол 24".
ПСЖ контролировал ход встречи с начала поединка и потерял две возможности выйти вперед – в обоих случаях Мбаппе оказывался в офсайде. Но в конце первой половины Икарди со второй попытки замкнул подачу Ди Марии.
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А во втором тайме Мауро заработал пенальти в ворота Марселя, который уверенно реализовал Неймар. Пайе под конец матча забил гол престижа, однако ПСЖ удержал победу и добыл первый трофей под руководством Почеттино. Интересно, что это в целом первый кубок в активе аргентинского специалиста.