ПСЖ контролював хід зустрічі з початку поєдинку та втратив дві нагоди вийти вперед – в обох випадках Мбаппе опинявся у офсайді. Але наприкінці першої половини Ікарді з другої спроби замкнув подачу Ді Марії.

ПСЖ – Марсель: дебютний трофей у кар'єрі Почеттіно на плечах земляків, Неймар повернувся голом і провокує новий скандал

А у другому таймі Мауро заробив пенальті у ворота Марселя, який впевнено реалізував Неймар. Пайє під кінець матчу забив гол престижу, однак ПСЖ втримав перемогу та здобув перший трофей під керівництвом Почеттіно. Цікаво, що це загалом перший кубок в активі аргентинського фахівця.