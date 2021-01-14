Дебютний трофей Почеттіно в кар'єрі у відеоогляді матчу Суперкубка Франції ПСЖ – Марсель – 2:1
ПСЖ переграв Марсель у фіналі Суперкубка Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Марсель на "Футбол 24".
ПСЖ контролював хід зустрічі з початку поєдинку та втратив дві нагоди вийти вперед – в обох випадках Мбаппе опинявся у офсайді. Але наприкінці першої половини Ікарді з другої спроби замкнув подачу Ді Марії.
ПСЖ – Марсель: дебютний трофей у кар'єрі Почеттіно на плечах земляків, Неймар повернувся голом і провокує новий скандал
А у другому таймі Мауро заробив пенальті у ворота Марселя, який впевнено реалізував Неймар. Пайє під кінець матчу забив гол престижу, однак ПСЖ втримав перемогу та здобув перший трофей під керівництвом Почеттіно. Цікаво, що це загалом перший кубок в активі аргентинського фахівця.