ПСЖ против Марселя – Ле Классик в рамках Суперкубка Франции. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Марсель начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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ПСЖ в прошлом неполноценном сезоне выиграл и чемпионат, и кубок. Поэтому в Суперкубке Франции парижане встретятся с Марселем, который на момент остановки Лиги 1 находился на втором месте.

Сегодняшний поединок – возможность для Маурисио Почеттино завоевать первый трофей в тренерской карьере. Аргентинец может поднять кубок над головой уже после третьего матча во главе ПСЖ. Но придется обойтись без Неймара в старте, который еще не полностью готов после травмы.

Первый Ле Классик в этом сезоне подарил сенсационную победу Марселя, который отстоял минимальную викторию на Парк-де-Пренс. Тот матч завершился скандалом – в прессе еще долго выясняли, кто кого обозвал.

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Стартовые составы команд

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава – Паредес, Верратти, Эррера – Ди Мария, Икарди, Мбаппе.

Запасные: Рико, Кимпембе, Баккер, Пембеле, Дракслер, Неймар, Кин, Сарабия.

Марсель: Манданда – Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо – Ронжье, Камара, Гуйе – Радоньич, Пайе, Товен.

Запасные: Пеле, Балерди, Сансон, Кюизонс, Хаоуи, Бенедетто, Аке, Жермен, Лирола.

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