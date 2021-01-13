ПСЖ проти Марселя – Ле Класік в рамках Суперкубка Франції. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Марсель розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Мессі, Неймар, Агуеро, Мбаппе – ПСЖ визначився з атакою мрії, а Почеттіно назвав зайвого

ПСЖ у минулому неповноцінному сезоні виграв і чемпіонат, і кубок. Тому в Суперкубку Франції парижани зустрінуться з Марселем, який на момент зупинки Ліги 1 перебував на другому місці.

Сьогоднішній поєдинок – нагода для Маурісіо Почеттіно здобути перший трофей у тренерській кар'єрі. Аргентинець може підняти кубок над головою вже після третього матчу на чолі ПСЖ. Але доведеться обійтися без Неймара в старті, який ще не повністю готовий після травми.

Перший Ле Класік у цьому сезоні подарував сенсаційну перемогу Марселя, який відстояв мінімальну звитягу на Парк-де-Пренс. Той матч завершився скандалом – у пресі ще довго з'ясовували, хто кого обізвав.

ПСЖ вперше за 9 років програв Марселю і опустився на дно – Неймар провокує бійку з п'ятьма вилученнями

Стартові склади команд

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Діалло, Курзава – Паредес, Верратті, Еррера – Ді Марія, Ікарді, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Кімпембе, Баккер, Пембеле, Дракслер, Неймар, Кін, Сарабія.

Марсель: Манданда – Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо – Ронж'є, Камара, Гуйє – Радоньїч, Пайє, Товен.

Запасні: Пеле, Балерді, Сансон, Кюїзонс, Хаоуї, Бенедетто, Аке, Жермен, Лірола.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом