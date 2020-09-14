Лига 1, 3 тур

ПСЖ – Марсель – 0:1

Гол: Товен, 31

Удаения: Курзава, 90+7, Паередес, 90+7, Неймар, 90+9 – Бенедетто, 90+7, Амави, 90+7

Томас Тухель до сих пор должен решать кадровые проблемы, ведь из-за коронавируса парижане не могут рассчитывать на двух топ-нападающих – Клиана Мбаппе и Мауро Икарди. Более того, Алессандро Флоренци только позавчера перешел во французский клуб и уже должен выходить в стартовом составе – больше на правом фланге защиты играть просто некому.

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В последние годы именно Марсель заявляет о себе как о главном конкуренте ПСЖ. Принципиальность противостояния сказалась уже в самом начале встречи. На 11-й минуте арбитр был вынужден успокаивать Пайе и Неймара, которые едва не устроили схватку, – оба получили по горчичнику.

Позже напряжение немного спало, и команды решили поиграть непосредственно в футбол. В общем, игра была равной: ПСЖ больше держал мяч, а Марсель был острее в своих атаках. В середине тайма гости получили право на стандард далеко от ворот. Пайе мастерски закрутил подачу в штрафную, где парижане проспали Товена – Флориан с метра расстрелял Серхио Рико.

Завершение первой половины выдалась "горячим". Правда, футбол снова отошел на второй план. Папе Гуйе в подкате чисто выбил мяч из-под ног Неймара, но бразилец включил артистизм. Футболисты завелись, начали действовать жестко и на последних минутах тайма устроили несколько минимальных стычек.

Из раздевалок команды вернулись такими же решительными. ПСЖ крепко зажал соперника на его половине и даже сумел сравнять счет. Ди Мария вырвался на оперативный простор в штрафной и переиграл Манданда, однако гол отменили из-за офсайда. Судьба вернула долг парижанам очень быстро. Чуть ли не во встречной атаке уже забил Марсель – Бенедетто классно поймал мяч на добивании, но перед тем Товен забрался в положение вне игры.

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На 70-й минуте роскошный момент упустил Неймар. Бразилец оказался перед пустыми воротами, но в прыжке не сумел дотянуться до мяча. Далее команды продолжили играть на встречных курсах и не чурались срывать атаки друг друга фолами. Больше всего доставалось Пайе – Димитри за каких-то две минуте посадил на желтые Паредеса и Ди Марию.

Игра, как говорится, смотрелась: скорости, моменты, борьба. В заключительные минуты было трудно кому-то отдать предпочтение. ПСЖ прилагал максимум усилий, чтобы сравнять счет, а Марсель не отсиживался в защите и также пытался создавать моменты. Очевидно, что класс игроков у провансальцев не позволял окончательно переместить игру к владениям соперника, но в недостатке самоотверженности ребят Виллаш-Боаша упрекнуть было нельзя.

В компенсированное время страсти достигли апогея. Неймар таки оказался в эпицентре массовой драки. Рефери удалил сразу пять футболистов. Чтобы наказать бразильца понадобилась помощь VAR. Также досрочно поле покинули Курзава, Паредес, Бенедетто и Амави.

В конце концов, Марсель удержал победный счет и впервые за 9 лет победил ПСЖ. Подопечные Томаса Тухеля начали сезон с двух поражений в двух матчах и находятся на дне таблицы.

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