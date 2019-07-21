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ПСЖ контактирует с Реалом относительно возможного обмена Неймара на Бейла, – СМИ

19:40 191 Читати українською
ПСЖ контактирует с Реалом относительно возможного обмена Неймара на Бейла, – СМИ
Гарет Бейл и Неймар / Indiatimespost

ПСЖ и Реал могут осуществить обмен скандальными звездами.

ПСЖ и Реал обсуждают возможность обмена форварда Неймара и вингера Гарета Бейла, передаетThe Independent.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

По информации издания, это соглашение может устроить как клубы, так и игроков. Чемпион Франции хочет избавиться от проблемного форварда, и получить за него игрока, который может стать заменой Неймару.

"Королевский" клуб может расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб. Отмечается, что зарплата Бейла в Париже будет не сильно отличаться от нынешней.

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