ПСЖ контактирует с Реалом относительно возможного обмена Неймара на Бейла, – СМИ

ПСЖ и Реал могут осуществить обмен скандальными звездами.

ПСЖ и Реал обсуждают возможность обмена форварда Неймара и вингера Гарета Бейла, передаетThe Independent.

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По информации издания, это соглашение может устроить как клубы, так и игроков. Чемпион Франции хочет избавиться от проблемного форварда, и получить за него игрока, который может стать заменой Неймару.

"Королевский" клуб может расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб. Отмечается, что зарплата Бейла в Париже будет не сильно отличаться от нынешней.

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