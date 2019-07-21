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"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

10:29 223 Читати українською
"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб
Гарет Бейл / Fox Sports

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан объяснил отсутствие Гарета Бейла в поединке Международного кубка чемпионов против мюнхенской Баварии (1:3).

"Бейл не играл, поскольку очень близок к уходу. Мы надеемся, что он уйдет вскоре, это будет лучше для всех. Мы работаем над трансфером в новую команду.

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Я не имею ничего лично против него, но есть время, когда дела делаются, потому что так надо. Я принимаю решение, нам нужны изменения. Уход – решение тренера, а также игрока, понимающего ситуацию. Все изменится, не знаю, за 24 или 48 часов, но это произойдет, и это будет хорошим результатом для всех", – цитирует Зидана Sky Sports.

К слову, Гарет Бейл выступает за Реал с 2013 года и помог "сливочным" завоевать ряд трофеев, включая 4 кубки Лиги чемпионов. Периодически местом продолжения его карьеры называют АПЛ или китайскую Суперлигу.

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