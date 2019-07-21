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ПСЖ контактує з Реалом щодо можливого обміну Неймара на Бейла, – ЗМІ

19:38 61 Читать на русском
ПСЖ контактує з Реалом щодо можливого обміну Неймара на Бейла, – ЗМІ
Гарет Бейл та Неймар / Indiatimespost

ПСЖ та Реал можуть здійснити обмін скандальними зірками.

ПСЖ та Реал обговорюють можливість обміну форварда Неймара та вінгера Гарета Бейла, передає The Independent.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

За інформацією видання, ця угода може влаштувати як клуби, так і гравців. Чемпіон Франції хоче позбутись проблемного форварда, і отримати за нього гравця, який може стати заміною Неймару.

"Королівський" клуб може розпрощатись з валлійцем, на якого вже не розраховує тренерський штаб. Зазначається, що Бейл не сильно втратить в зарплаті і продовжити виступ в іншому європейському топ-клубі.

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