ПСЖ контактує з Реалом щодо можливого обміну Неймара на Бейла, – ЗМІ

ПСЖ та Реал можуть здійснити обмін скандальними зірками.

ПСЖ та Реал обговорюють можливість обміну форварда Неймара та вінгера Гарета Бейла, передає The Independent.

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За інформацією видання, ця угода може влаштувати як клуби, так і гравців. Чемпіон Франції хоче позбутись проблемного форварда, і отримати за нього гравця, який може стати заміною Неймару.

"Королівський" клуб може розпрощатись з валлійцем, на якого вже не розраховує тренерський штаб. Зазначається, що Бейл не сильно втратить в зарплаті і продовжити виступ в іншому європейському топ-клубі.

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