ПСЖ контактировал с окружением Гризманна – парижане хотят воспользоваться конфликтом в Барселоне

Пока Барселона переживает кризис в коллективе, Антуан Гризманн может перебраться в столицу Франции.

Представители ПСЖ уже провели консультации с ближайшим окружением Антуана Гризманна относительно возможного возвращения француза на родину, сообщает Sport.es.

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Парижане могут гарантировать форварду место в стартовом составе в отличие от Барсы, где Антуан не получает достаточно игровой практики, из-за чего у него есть конфликт с главным тренером Кике Сетьеном.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 32 матча, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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