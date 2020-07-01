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"Вы – просто пассажир": отец Гризманна публично унизил Сетьена

1 июля 15:28 - Читати українською
"Вы – просто пассажир": отец Гризманна публично унизил Сетьена
Антуан Гризманн и Лионель Месси / AP

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен получил очередную порцию критики – на этот раз досталось от отца Антуана Гризманна Алена.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

Ален Гризманн довольно резко высказался относительно заявления Сетьена о том, что ему не за что просить прощения у его сына Антуана.

Сетьен отказался извиняться перед Гризманном из-за нехватки игрового времени

"Чтобы попросить прощения, первое, что вам нужно иметь, – это ключи от грузовика. Но это не ваш случай, ведь вы – просто пассажир", - цитирует Гризманна-старшегоAS.

Напомним, Гризманн потерял постоянное место в основе Барселоны, проведя всего 2 минуты на поле в матче против Атлетико. Ранее насчет этого высказывался брат француза.

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Теги
Барселона Барселона Испания Антуан Антуан Гризманн Барселона - Атлетико Кике Кике Сетьен
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