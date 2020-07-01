"Вы – просто пассажир": отец Гризманна публично унизил Сетьена

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен получил очередную порцию критики – на этот раз досталось от отца Антуана Гризманна Алена.

Ален Гризманн довольно резко высказался относительно заявления Сетьена о том, что ему не за что просить прощения у его сына Антуана.

Сетьен отказался извиняться перед Гризманном из-за нехватки игрового времени

"Чтобы попросить прощения, первое, что вам нужно иметь, – это ключи от грузовика. Но это не ваш случай, ведь вы – просто пассажир", - цитирует Гризманна-старшегоAS.

Напомним, Гризманн потерял постоянное место в основе Барселоны, проведя всего 2 минуты на поле в матче против Атлетико. Ранее насчет этого высказывался брат француза.

Барселона сыграла вничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабенький матч Месси