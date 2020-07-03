ПСЖ контактував з оточенням Грізманна – парижани хочуть скористатись конфліктом в Барселоні

Поки Барселона переживає кризу у колективі, Антуан Грізманн може перебратись у столицю Франції.

Представники ПСЖ вже провели консультації з найближчим оточенням Антуана Грізманна щодо можливого повернення француза на батьківщину, повідомляє Sport.es.

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Парижани можуть гарантувати форварду місце у стартовому складі на відміну від Барси, де Антуан не отримує достатньо ігрової практики, через це у нього є конфлікт з головним тренером Кіке Сетьєном.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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