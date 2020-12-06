ПСЖ и представители 27-летнего нападающего согласовали расторжение контракта футболиста, который был рассчитан до июня 2021 года, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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К слову, Хесе перебрался в столицу Франции летом 2016-го. Родригес сыграл за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Также воспитанник Реала успел выиграть три трофея – два чемпионства и один Кубок французской лиги.

Напомним, французкий гранд четыре года назад приобрел Хесе у Реала за 25 млн евро, однако нападающий провалился на Парк де Пренс. Не помогли и многочисленные аренды – в Лас-Пальмас, Сток Сити, Бетис, Спортинг.

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