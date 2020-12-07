Сборная Украины получила непростой жребий в квалификации чемпионата мира 2022. Почти все эксперты сходятся во мнении, что нам светит борьба за второе место.

Украина сыграет с Францией после 1:7

Чемпионы мира французы вряд ли подарят кому-то первую позицию, которая гарантирует прямое попадание на катарский Мундиаль. Будем откровенны, команда Дешама находится на несколько уровней выше каждого соперника по отбору, включая Украину. Франция – это возвращение недавних кошмаров и одновременно хороший шанс взять реванш за унизительные 1:7. Соцсети трезво оценивают ситуацию – наша сборная обречена на борьбу за плей-офф.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

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