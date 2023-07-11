Ситуация вокруг ПСЖ и ухода французского форварда Килиана Мбаппе до сих пор не решена.

Французский гранд публично заявляет, что ни один игрок не может быть больше клуба. Однако высказывания представителей ПСЖ расходятся с их действиями.

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Как сообщает RMC Sport, Катар хочет сделать все, чтобы задержать Килиана Мбаппе в Париже хотя бы еще на один сезон. Представители парижан планируют урегулировать все разногласия к летнему турне по Японии. Несмотря на то, что открыто Нассер Аль-Хелаифи говорит об уходе Мбаппе, в клубе этот вариант исключают. Сам Килиан не собирается отказываться от своих слов, озвученных в письме. Французский форвард настаивает на том, что покинет Париж в 2024 году.

В скором времени клан Килиана Мбаппе встретится с руководством ПСЖ, чтобы обсудить сложную ситуацию. Ожидается, что парижане пообещают отпустить нападающего в Реал, если он продлит соглашение до 2025 года. Также Катар не исключает идеи улучшить финансовые условия для Мбаппе.

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