Французький гранд публічно заявляє, що жоден гравець не може бути більшим за клуб. Однак висловлювання представників ПСЖ розходяться з їхніми діями.

Вибух у ПСЖ: Мбаппе розлютив керівництво і отримав ультиматум, Кейна кличуть рятувати парижан

Як повідомляє RMC Sport, Катар хоче зробити все, щоб затримати Кіліана Мбаппе в Парижі бодай ще на один сезон. Представники парижан планують врегулювати всі розбіжності до літнього турне по Японії. Попри те, що відкрито Нассер Аль-Хелаїфі говорить про відхід Мбаппе, у клубі цей варіант відкидають. Сам Кіліан не збирається відмовлятися від своїх слів, які озвучив в листі. Французький форвард наполягає на тому, що покине Париж у 2024 році.

Незабаром клан Кіліана Мбаппе зустрінеться з керівництвом ПСЖ, щоб обговорити складну ситуацію. Очікується, що парижани пообіцяють відпустити нападника в Реал, якщо він продовжить угоду до 2025 року. Також Катар не відкидає ідеї покращити фінансові умови для Мбаппе.

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