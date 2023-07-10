В сезоне 2023/24 ПСЖ может играть с совсем другой линией атаки, чем в предыдущей кампании. Многое зависит от Килиана Мбаппе.

Напряжение между Килианом Мбаппе и ПСЖ растет. Нападающий категоричен в своем решении – он планирует остаться в команде еще на год, после чего уйти свободным агентом. Руководство клуба такая позиция не устраивает.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и даже эмир Катара разъярены поведением главной звезды команды. Боссы ПСЖ видят только два варианта выхода из ситуации – либо 24-летний Мбаппе подписывает новый контракт, либо его продают уже этим летом. Об этом сообщает Le Parisien.

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В то же время ПСЖ не забывает и об усилении команды, хотя уже подписал 4-х новичков. Приоритетом Луиса Энрике является позиция центрфорварда. Новый тренер хочет видеть в своей команде Харри Кейна, а Аль-Хелаифи уже начал переговоры. Лидеру Тоттенхэма интерес парижан импонирует, утверждает PSG Community.

По информации источника, ПСЖ предлагает нападающему сборной Англии контракт на 5 лет (4+1) и зарплату в 16 миллионов евро в год. Это гораздо больше, чем Кейн получает в Тоттенхэме. В последние дни переговоры активизировались, но Харри настаивает на менее продолжительной сделке. Кейн считает идеальным вариантом контракт на три сезона. Кроме денег (около 100 млн евро), Тоттенхэму предлагают вариант с включением в сделку Фабиана Руиса (тогда лондонцы получат меньше).

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Монако получил за форварда сборной Франции 180 миллионов евро. В футболке парижан Килиан сыграл 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 ассистов.

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