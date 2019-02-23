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ПСЖ и Бавария поборются с Интером за Ракитича

13:39 8 Читати українською
ПСЖ и Бавария поборются с Интером за Ракитича
Иван Ракитич / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Иван Ракитич является целью многих европейских грандов.

Руководство ПСЖ и Баварии намерены усилить свои команды Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее о заинтересованности хорватским хавбеком заявили в Интере и Манчестер Юнайтед. СМИ называют именно миланский клуб фаворитом в борьбе за 30-летнего игрока.

Напомним, летом к Барсе присоединится молодой хавбек Аякса Фрэнки де Йонг, который должен закрыть позицию хорвата.

В текущем сезоне Ла Лиги Ракитич провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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