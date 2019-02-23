ПСЖ та Баварія позмагаються з Інтером за Ракітіча

Хавбек Барселони Іван Ракітіч є ціллю багатьох європейських грандів.

Керівництво ПСЖ та Баварії мають намір підсилити свої команди Іваном Ракітічем, повідомляє Mundo Deportivo.

Інтер провів таємні переговори з Барселоною щодо Ракітіча – італійці пропонують 35 мільйонів євро

Раніше про зацікавленість хорватським хавбеком заявили у Інтері та Манчестер Юнайтед. ЗМІ називають саме міланський клуб фаворитом у боротьбі за 30-річного гравця.

Нагадаємо, влітку до Барси приєднається молодий хавбек Аякса Френкі де Йонг, який має закрити позицію хорвата.

В поточному сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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