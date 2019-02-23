toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

ПСЖ та Баварія позмагаються з Інтером за Ракітіча

13:39 68 Читать на русском
ПСЖ та Баварія позмагаються з Інтером за Ракітіча
Іван Ракітіч / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Іван Ракітіч є ціллю багатьох європейських грандів.

Керівництво ПСЖ та Баварії мають намір підсилити свої команди Іваном Ракітічем, повідомляє Mundo Deportivo.

Інтер провів таємні переговори з Барселоною щодо Ракітіча – італійці пропонують 35 мільйонів євро

Раніше про зацікавленість хорватським хавбеком заявили у Інтері та Манчестер Юнайтед. ЗМІ називають саме міланський клуб фаворитом у боротьбі за 30-річного гравця.

Нагадаємо, влітку до Барси приєднається молодий хавбек Аякса Френкі де Йонг, який має закрити позицію хорвата.

В поточному сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Баварія Баварія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Бернлі
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук