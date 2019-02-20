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Интер провел тайные переговоры с Барселоной по Ракитичу – итальянцы предлагают 35 миллионов евро

11:49 57 Читати українською
Интер провел тайные переговоры с Барселоной по Ракитичу – итальянцы предлагают 35 миллионов евро
Иван Ракитич / Соцсети

Миланский Интер близок к трансферу Ивана Ракитича из Барселоны.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Осилио провели тайные переговоры с представителями Барселоны по трансферу хавбека Ивана Ракитича.

Ракитич и Барселона проведут переговоры о продлении контракта

Представители "нерадзури" предложили каталонцам 35 миллионов евро за хорватского хавбека, тогда как Барселона хочет получить 45 миллионов евро.

Ракитич стремится перейти в Интер, – GdS

Ожидается, что стороны смогут договориться по цене хавбека, а Интер предложит Ракитичу контракт на 3 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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