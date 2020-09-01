Финалист Лиги чемпионов обратил внимание на Милана Шкриняра из Интера, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Звездное трио ПСЖ подхватило коронавирус – Неймар тоже оказался в зоне риска

"Нерадзурри" готовы отпустить некоторых основных игроков, чтобы получить деньги на потенциальных новичков. Ранее Шкриняром интересовались два Манчестера, но Интер отпугнул англичан бешеным ценником в 80 млн евро. Возможно, на этот раз аппетиты вице-чемпионов Италии будут несколько скромнее, и ПСЖ таки попытается подписать 25-летнего словака.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Шкриняр провел 42 поединка, в которых отметился двумя ассистами.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів