Французский Пари Сен-Жермен сообщил о двух случаях вероятного инфицирования в команде печально известным COVID-19. Местная пресса назвала фамилии трех больных, а еще трое во главе с Неймаром могут уйти на самоизоляцию.

Заболели двое аргентинцев – Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, сообщает L'Equipe.

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Кроме того, врачи подозревают, что Мауро Икарди также подхватил коронавирус. Все они отдыхали на Ибице, но вынуждены были вернуться в Париж из-за подозрений относительно болезни. Кроме того, в одной компании с аргентинской "колонией" ПСЖ пребывали еще трое исполнителей – Кейлор Навас, Андер Эррера и Неймар.

Напомним, что из-за поступи в Лиге чемпионов 2019/20 ПСЖ пропустил старт нового сезона в Лиге 1. Первый матч в чемпионате Франции парижане сыграют 10 сентября против Ланса на выезде.

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