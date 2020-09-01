ПСЖ змушений шукати нового центрального захисника після відходу Тьягу Сілви в Челсі.

Фіналіст Ліги чемпіонів звернув увагу на Мілана Шкріняра з Інтера, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Зіркове тріо ПСЖ підхопило коронавірус – Неймар теж опинився у зоні ризику

"Нерадзуррі" готові відпустити деяких основних гравців, щоб отримати гроші на потенційних новачків. Раніше Шкріняром цікавились два Манчестери, але Інтер відлякав англійців шаленим цінником у 80 млн євро. Можливо, цього разу апетити віце-чемпіонів Італії будуть дещо скромнішими, і ПСЖ таки спробує підписати 25-річного словака.

Додамо, що у сезоні 2019/20 Шкріняр провів 42 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів