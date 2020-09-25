ПСЖ ведет переговоры с Челси по трансферу защитника "синих" Антонио Рюдигера, сообщает RMC Sport.

Барселона может подписать лидера обороны Челси

Чемпион Франции хочет арендовать 27-летнего немца с правом выкупа, в то время как лондонцы хотят осуществить полноценный трансфер и продать своего защитника. Рюдигер, который в последнее время потерял доверие Фрэнка Лэмпарда и в текущем сезоне еще ни разу не выходил на поле, хочет как можно скорее сменить команду.

К слову, ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны Барселоны, Ливерпуля и Ромы.

Напомним, защитник перешел в Челси в июле 2017 года из Ромы за 21 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ провел 20 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его контракт с "синими" рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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