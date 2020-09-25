ПСЖ веде переговори з Челсі щодо трансферу оборонця "синіх" Антоніо Рюдігера, повідомляє RMC Sport.

Барселона може підписати лідера оборони Челсі

Чемпіон Франції хоче орендувати 27-річного німця з правом викупу, в той час як лондонці хочуть здійснити повноцінний трансфер і продати свого захисника. Рюдігер, який останнім часом втратив довіру Френка Лемпарда і у поточному сезоні ще жодного разу не виходив на поле, хоче якомога швидше змінити команду.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до захисника з боку Барселони, Ліверпуля та Роми.

Нагадаємо, захисник перейшов у Челсі в липні 2017 року з Роми за 21 млн євро. У минулому сезоні АПЛ провів 20 матчів, в яких відзначився двома асистами. Його контракт з "синіми" розрахований до червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 40 млн євро.

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