Защитник Челси Антонио Рюдигер заинтересовал каталонскую Барселону, сообщает издание Kicker.

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27-летний защитник в последнее время потерял доверие главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда – немец пропустил оба матча лондонцев в новом сезоне АПЛ, а также не попал в заявку на матч Кубка английской лиги против Барнсли.

Именитые клубы сразу же восприняли это как сигнал: в борьбу за защитника включились Барселона и Рома. Ранее СМИ также приписывали интерес к немцу Ливерпулю.

К слову, Рюдигер также не прочь сменить команду: цель Антонио – получить вызов в сборную Германии на Евро-2020, поэтому он нуждается в постоянной игровой практике.

Напомним, защитник перешел в Челси в июле 2017 года из Ромы за 21 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ провел 20 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его контракт с "синими" рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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