Чемпионы Франции обсуждают с Аль-Араби переход Марко Верратти, сообщает AS.

ПСЖ приблизился к трансферу вице-чемпиона мира – форвард парижан стал ключом к разблокированию переговоров

Ранее ПСЖ отказался отпускать чемпиона Европы в саудовский Аль-Хиляль, хотя тот уже согласовал личный контракт. Ситуация с Аль-Араби совсем другая. Президент катарского клуба – Джассем Аль-Тани, брат эмира Катара и босса ПСЖ. Этим летом стороны без проблем оформили трансфер защитника Абду Диалло за 15 млн евро. Верратти оценивается в 50 млн.

Напомним, итальянец выступает за ПСЖ с 2012 года, когда его приобрели у Пескары за 12 млн евро. Хавбек провел в футболке парижан 416 матчей, отличившись 11 голами и 61 ассистом.

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