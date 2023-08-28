ПСЖ давно работает над трансфером 24-летнего француза, но Айнтрахт был непреклонен, требуя 100 миллионов евро. Парижан такие условия не устраивали, но они очень хотели забрать Коло Муани.

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По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, клубы наконец-то сумели найти консенсус. Ключом стал Уго Экитике. Айнтрахт купит его у ПСЖ по специальной цене, а вместо этого отпустит Коло Муани в Париж в обмен на 80 миллионов евро.

Напомним, что Рандаль является действующим вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. В финале ЧМ-2022 именно у него был самый лучший момент забить и не довести дело до серии пенальти. В прошлом сезоне француз провел на клубном уровне 46 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 17 ассистов.

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