ПСЖ готується відпустити чемпіона Європи у Катар – трансфер між братами-багатіями
ПСЖ готовий протягнути руку допомоги катарському клубу, у якого особливі власники.
Чемпіони Франції обговорюють з Аль-Арабі перехід Марко Верратті, повідомляє AS.
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Раніше ПСЖ відмовився відпускати чемпіона Європи в саудівський Аль-Хіляль, хоча той вже узгодив особистий контракт. Ситуація з Аль-Арабі зовсім інша. Президент катарського клубу – Джассем Аль-Тані, брат еміра Катару і боса ПСЖ. Цього літа сторони без проблем оформили трансфер захисника Абду Діалло за 15 млн євро. Верратті оцінюють у 50 млн.
Нагадаємо, італієць виступає за ПСЖ з 2012 року, коли його придбали у Пескари за 12 млн євро. Хавбек провів у футболці парижан 416 матчів, відзначившись 11 голами та 61 асистом.
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