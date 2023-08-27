Чемпионат Франции, 3-й тур

Марсель – Брест – 2:0

Голы: Мбемба, 4, Сарр, 65

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голы: Асенсио, 45, Мбаппе, 52, 90+1 – Гилавоги, 90+6

Марсель после тяжелого матча против Метца (2:2) в прошлом туре принимал Брест. Шансель Мбемба после шикарной подачи Джордана Верету открыл счет. Бретонцы сделали все чтобы отыграться, однако нападающим не хватило эффективности перед воротами Пау Лопеса. Подопечные Марселино после перерыва забили во второй раз. Сарр оформил второе результативное действие за новую команду. В итоге – "сухая" победа Марселя.

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На Парк де Пренс ПСЖ принимал одного из самых сложных соперников - Ланс. Традиционно при Луисе Энрике парижане имели преимущество во владении. Впрочем, хозяева моментов создали немного, но заставили Бриса Самба продемонстрировать свои умения игры на выходе. Забить ПСЖ удалось уже в конце первого тайма. Асенсио оформил свой дебютный гол. После перерыва Мбаппе удвоил преимущество своей команды, забив эффектным ударом с линии штрафной площади в касание, а ассистировал ему Эрнандес. Уже в компенсированное время Килиан оформил дубль. Тотальное невезение Ланса сыграло за ПСЖ. Мяч рикошетом попал в руку Дансо и уже от нее залетел в ворота. Самба ничего поделать не мог. Гол престижа подопечные Эса забили уже перед финальным свистком.

В турнирной таблице ПСЖ занимает четвертую строчку с пятью баллами. Ланс находится на 14 месте, имея в своем активе лишь одно очко. Марсель – второй, набрав семь пунктов.

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