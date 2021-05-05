Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще не определился, останется ли в Париже.

ПСЖ рассматривает возможность подписания форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха, сообщает AS.

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Именно 28-летний египтянин станет запасным планом парижан, если Килиан Мбаппе откажется продлевать контракт с французским клубом. В Париже не теряют безумной идеи подписать Месси или Роналду, но клуб понимает реальные возможности, поэтому присматривается к кандидатуре Салаха.

Напомним, действующий контракт Мбаппе завершается через год, поэтому ПСЖ уже летом может выставить звезду на трансфер, чтобы не потерять игрока бесплатно.

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