Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не визначився, чи залишиться у Парижі.

ПСЖ розглядає можливість підписання форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха, повідомляє AS.

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Саме 28-річний єгиптянин стане запасним планом парижан, якщо Кіліан Мбаппе відмовиться продовжувати контракт з французьким клубом. У Парижі не втрачають шаленої ідеї підписати Мессі або Роналду, але клуб розуміє реальні можливості, тому приглядається до кандидатури Салаха.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе завершується через рік, тому ПСЖ вже влітку може виставити зірку на трансфер, щоб не втратити гравця безкоштовно.

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