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ПСЖ готов выложить бешеную сумму за хавбека Бенфики Флорентино

14:45 51 Читати українською
ПСЖ готов выложить бешеную сумму за хавбека Бенфики Флорентино
Флорентино / O Jogo

Молодой талант Бенфики Флорентино стал предметом интереса парижского гранда и уже готовит серьезные деньги за полузащитника.

ПСЖ ищет игрока в центр поля после демарша Адриена Рабйо и Флорентино стал одним из кандидатов на эту позицию. Президент парижан Насер Аль-Хелаифи готов предложить 60 млн евро за юного португальца, сообщает AS.

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Парижане уже контактировали с агентом игрока Бруну Карвалью по поводу возможного перехода в чемпионат Франции. Флорентино стал основным игроком Бенфики в этом сезоне, которая занимает второе место в чемпионате Португалии.

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В текущем сезоне Флорентино провел 32 игры в составе Бенфики, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.

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Бенфика Бенфика ПСЖ ПСЖ Франция Флорентино Флорентино
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