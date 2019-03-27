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ПСЖ готовий викласти шалену суму за хавбека Бенфіки Флорентіно

14:43 157 Читать на русском
ПСЖ готовий викласти шалену суму за хавбека Бенфіки Флорентіно
Флорентіно / O Jogo

Молодий талант Бенфіки Флорентіно став предметом інтересу паризького гранда і вже готує серйозні гроші за півзахисника.

ПСЖ шукає гравця в центр поля після демаршу Адріена Рабйо і Флорентіно став одним із кандидатів на цю позицію. Президент парижан Насер Аль-Хелаїфі готовий запропонувати 60 млн євро за юного португальця, повідомляє AS.

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Парижани вже контактували з агентом гравця Бруну Карвалью з приводу можливого переходу у чемпіонат Франції. Флорентіно став основним гравцем Бенфіки в цьому сезоні, яка займає друге місце в чемпіонаті Португалії.

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В поточному сезоні Флорентіно провів 32 гри в складі Бенфіки, відзначившись 2 голами та 2 гольовими передачами.

Теги
Бенфіка Бенфіка ПСЖ ПСЖ Франція Флорентіно Флорентіно
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