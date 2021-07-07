ПСЖ попытается подписать Погба в текущее трансферное окно – стоимость француза колеблется от 50 до 60 млн евро, сообщает L'Equipe.

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Отмечается, что парижане рассуждали о приобретении хавбека. Имя Поля звучало во время переговоров о переходе Доннаруммы, но оформить трансфер будет непросто. Ради прихода Погба необходимо устроить чистку состава из-за загруженности зарплатной ведомости.

К слову, Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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