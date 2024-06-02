Украинский защитник Дмитрий Немчанинов покинул Минай, сообщает официальный сайт "лисов".

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У 34-летнего оборонца завершился контракт с закарпатцами и стороны решили не продлевать сотрудничество.



Напомним, Дмитрий – воспитанник Динамо, за которое и дебютировал на профессиональном уровне. Успел поиграть за Днестр, винницкую Ниву, Зирку, Волынь, Черноморец, Олимпик, Десну, Рух, Верес, Победу, российские Крылья Советов и словацкую Нитру. За Минай играл с августа 2022 года. В прошедшем сезоне провел 23 матча (без результативных действий).

Всего в футболке закарпатцев отыграл 51 поединок, войдя в топ-3 игроков с наибольшим количеством игр. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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