ПСЖ готовий придбати Погба цього літа – трансферній бомбі заважає один фактор
21:08 - Читать на русском
ПСЖ має намір поставити масну крапку в цьогорічній трансферній кампанії.
ПСЖ спробує підписати Погба у поточне трансферне вікно – вартість француза коливається від 50 до 60 млн євро, повідомляє L'Equipe.
Зазначається, що парижани розмірковували стосовно придбання хавбека. Ім'я Поля звучало під час переговорів щодо переходу Доннарумми, але оформити трансфер буде непросто. Заради приходу Погба необхідно влаштувати чистку складу через завантаженість зарплатної відомості.
До слова, Погба провів 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.
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