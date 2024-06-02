Левый берег не смог прорваться в Премьер-лигу, расписав ничью с Оболонью (1:1) после поражения в первом матче. Отчет читайте на "Футбол 24".

В первом матче Оболонь праздновала минимальную, но заслуженную победу. Поединок при этом оказался не очень интересным – было слишком борьбы, фолов, кроссов, стандартов, но не моментов. От второй встречи ожидали чего-то подобного.

В стартовые 45 минут содержание игры не изменилось. Подопечные Валерия Иващенко все так же хорошо чувствовали себя в антифутбольной среде, нанеся 11 ударов против 3-х у Левого берега, хотя явных голевых возможностей не возникало. Вспоминается только удар Черненко с отскока метров с 15-ти (неточно), замыкание Мединского головой с линии вратарской (высоковато) и лонгшот Суханова (без проблем для голкипера).

Гораздо интереснее стало в начале второго тайма, когда Оболонь неожиданно осталась в меньшинстве. Осман высоко поднял ногу в борьбе за мяч, однако Сухоручко опередил его и получил по голове – Николай Балакин дал вторую желтую. "Пивовары" остались в меньшинстве.

Этот эпизод произошел на 51-й минуте, а уже на 54-й Левый берег забил гол! Мысык выполнил подачу с углового на ближнюю стойку, а Сидней сыграл на замыкании – 1:0! Подопечные Виталия Первака сравняли счет по сумме двух матчей, оставаясь в большинстве на весь второй тайм.

Оболони пришлось пережить неприятную 10-минутку. Нельзя сказать, что Левый берег доминировал, однако представители Первой лиги оказывали давление, а команда из УПЛ оставалась без моментов. Тем более неожиданным стал гол "зелено-белых" на 65-й минуте после вбрасывания из аута.

Дедух выбил мяч на ногу Черненко, тот пробил метров с 20-ти, а Слотюк заблокировал – впрочем, на добивании сыграл Краснопир. 1:1! По сумме двух матчей Оболонь снова вышла вперед.

Левый берег сумел ответить на этот гол ударом Николая Когута с разворота низом. Получилось точно в руки Рыбке. Этот момент произошел аж на 87-й минуте – а за 14 минут до этого "пивовары" могли закрывать игру. Суханов получил передачу от Краснопира, развернулся на левом краю штрафной и бахнул под перекладину, однако Механив парировал.

На последней минуте компенсированного времени Николай Когут мог стать героем, но его классный удар со стандарта, прошел над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью – Оболонь по результату 2-матчевого противостояния победила Левый берег (1:0, 1:1). Команда Валерия Иващенко остается в УПЛ!

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